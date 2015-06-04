Із зони бойових дій під Мар’їнкою можуть евакуювати 1,5 тисячі жителів

Із зони бойових дій під Мар’їнкою можуть евакуювати 1500 жителів.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Кіхтенко.

Він підтвердив, що в результаті вчорашніх обстрілів бойовиками населених пунктів є людські жертви.

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"Пошкоджено житлові будинки, центральну міську лікарню Красногорівки. У шести населених пунктах відсутнє електропостачання, у семи - пошкоджено систему водопостачання", - написав Кіхтенко.

Він повідомив, що зараз стоїть питання про евакуацію близько 1,5 тис. осіб, з яких 350 - діти.

"А буквально нещодавно мені повідомили, що з важкого озброєння обстріляно Авдіївку, зруйновано школу, є поранені", - розповів керівник області.

Як повідомляв УНІАН, вранці 3 червня російські терористи почали масований наступ на українські позиції, найсильніший удар було завдано в районі населених пунктів Мар'їнка і Красногорівка, неподалік Донецька.

Бойовики в районі Мар'їнки і Красногорівки здійснили близько 40 обстрілів із застосуванням важкого озброєння.

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Як повідомив радник президента України, волонтер Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook, 3 червня в районі Мар'їнки в результаті боїв загинули 2 українських бійців, 30 - поранені.

Після 18 години на 3 червня ситуація в районі населених пунктів Мар'їнка і Красногорівка Донецької області стабілізувалася, українські військові перебувають на своїх позиціях, і над Мар’їнкою майорить державний прапор України.