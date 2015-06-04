Під час обстрілів у Мар’їнці та Красногорівці загинули 3 мирних жителів, ще 5 були поранені

Внаслідок вогневих ударів бойовиків по Мар’їнському та Артемівському районах Донеччини загинули троє мирних жителів, шестеро були поранені.

Про це повідомляє МВС України.

«Від снарядів бойовиків в Мар’їнці та Красногорівці загинули два чоловіка, 1975 та 1963 років народження, та жінка 1980 року народження. Поранені 5 людей», - йдеться в повідомленні.

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Крім того, сьогодні стало відомо про постраждалого мирного жителя під час артобстрілу села Луганське Артемівського району. Чоловік 1939 року народження отримав осколкове поранення плеча близько 7.00 в результаті розриву снаряду в його городі.

«За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст. 258 (теракт, що призвів до загибелі людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті – до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення», - йдеться в повідомленні.