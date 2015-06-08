Катер прикордонників у Маріуполі підірвався на саморобній вибухівці бойовиків - прес-центр АТО

Вчора, 7 червня, в Маріуполі катер українських прикордонників підірвався на саморобній вибухівці бойовиків.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

"За попередніми висновками експертів, які розслідують інцидент з катером Державної прикордонної служби України, який стався 7 червня поблизу Маріуполя, причиною події став саморобний вибуховий пристрій, який принесло морем з боку окупованих територій", - наголошується у повідомленні.

Саморобний вибуховий пристрій, за висновками фахівців, складався з деревинної хрестовини, пінопластових елементів та предмета, схожого на металевий циліндр з маячком.

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"Прикордонники, що перебували на борту катера, прийняли невідомий предмет за радіобуй та намагалися його підтягнути до судна. В цей момент пристрій спрацював та пролунав вибух, в результаті чого катер було пошкоджено, а особи, які перебували на його борту, отримали поранення різного ступеня важкості", - додають у прес-центрі.

Зазначається, що нещодавно схожий пристрій викинуло на берег районі с. Виноградне. Тоді постраждав рибалка, який його знайшов і намагався розібрати. Обидва вибухові пристрої придрейфували з територій, які перебувають під контролем бойовиків, зокрема, зі сторони с. Безімянне.