Рух автотранспорту від Волновахи до Донецька залишається закритим – ДАІ

В управлінні Державтоінспекції МВС України в Донецькій області також повідомили про закриття руху транспорту з Донецька до міста Курахове і в зворотному напрямку по автодорозі Донецьк – Запоріжжя.

Читайте такожІз 5 червня відновлюють залізничне сполучення Львова з Маріуполем

"Про відновлення руху буде повідомлено додатково", – наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше ДАІ перекривала рух автотранспорту на цих дорогах 3 червня, коли терористи почали активні наступальні дії під Мар’їнкою Донецької області.

В результаті військового конфлікту на сході України рух транспортних засобів по території Донецької області здійснюється в об'їзд окупованих територій з використанням мережі місцевих доріг.

Раніше Служба автомобільних доріг у Донецькій області розробила два альтернативні маршрути руху транспортних засобів у напрямку Маріуполя в об'їзд окупованих територій Східного регіону України.

Станом на середину травня внаслідок бойових дій в зоні АТО частково залишалися заблокованими автомобільні дороги державного значення М-03 Київ - Харків - Довжанський, М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине, Н-15 Запоріжжя - Донецьк і Н-20 Слов'янськ - Донецьк - Маріуполь.

З 13 травня транспортний перетин лінії розмежування в Луганській області на окуповану територію заборонено для всіх видів транспорту.

До прийняття даного розпорядження пропуск громадян, транспортних засобів і вантажів у смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень на сході України здійснювався на п'яти певних дорожніх коридорах.