Від Волновахи до Донецька перекрили рух автотранспорту
16:55, 03 червня 2015Війна
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Рух автомобілів на автодорозі "Слов'янськ - Донецьк – Маріуполь" від Волновахи до Донецька і назад закрито через бойові дії.
Також закрито рух з Донецька в Курахове / Фото УНІАН
Про це повідомили у прес-службі ДАІ ГУМВС України в Донецькій області.
Також закрито рух з міста Донецька в Курахове і назад автошляхом "Донецьк – Запоріжжя".
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Як зазначається, про відновлення руху буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, сьогодні бойовики почали наступ близько четвертої години ранку з боку Донецька. Наразі військові без втрат зупинили наступ бойовиків на Мар'їнку.
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