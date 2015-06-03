Від Волновахи до Донецька перекрили рух автотранспорту

Про це повідомили у прес-службі ДАІ ГУМВС України в Донецькій області.

Також закрито рух з міста Донецька в Курахове і назад автошляхом "Донецьк – Запоріжжя".

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Як зазначається, про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, сьогодні бойовики почали наступ близько четвертої години ранку з боку Донецька. Наразі військові без втрат зупинили наступ бойовиків на Мар'їнку.