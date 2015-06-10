Бойовики обстріляли населені пункти на Донбасі з заборонених "Градів", мінометів і гаубиць

Ніч в зоні проведення АТО була неспокійною: військові зафіксували понад 20 обстрілів позицій українських військ.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"До опівночі найгарячіше було на Артемівському напрямку. Населений пункт Курдюмовка бандити НЗФ двічі обстріляли із потужних артилерійських систем калібру 152 мм. По наших позиціях біля Кірово, Лозового, Золотого й Неліпівки загарбники стріляли із мінометів різного калібру, гранатометів, стрілецької зброї", - повідомляють у штабі.

Пізно ввечері бойовики відкривали вогонь в районі Широкиного - з 122-мм та 152-мм артилерійських систем, а також біля Водяного - з 122-мм артилерії.

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"Після опівночі проросійські найманці активізувались в районі Луганська. Трьохізбенку вони двічі обстрілювали із 152 мм артилерійських систем. А по Новотошківському били із РСЗВ «Град». Також вночі із мінометів калібру 120 мм знову була обстріляна Мар’їнка. В районі Артемівська із такого озброєння злочинці били по наших захисниках біля Попасної, Степного, Новозванівки", - додають військові.

Військові зафіксували прольоти понад десяти безпілотників.