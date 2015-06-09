За добу в зоні АТО загинули восьмеро українських військових

13:29, 09 червня 2015
Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинуло 8 українських військових, ще 5 поранено.

REUTERS

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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«За минулу добу внаслідок бойових дій і у ході виконання бойових завдань 8 українських військовослужбовців загинуло, 5 було поранено», - сказав Лисенко.

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