У Горлівці внаслідок обстрілу бойовиків загинули троє мирних мешканців, поранені двоє дітей

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, за попередніми даними, в результаті нічних обстрілів загинули троє мирних мешканців.

Поранення отримали ще троє людей, серед яких двоє дітей – семи та шістнадцяти років. Дані про постраждалих та загиблих ще уточнюються.

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Встановлено, що під обстріл потрапили більшість районів міста. Зараз у місті частково відсутні електроенергія та центральне водопостачання.

За фактом нападу терористів «ДНР» на Горлівку розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).