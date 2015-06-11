У Горлівці внаслідок обстрілу бойовиків загинули троє мирних мешканців, поранені двоє дітей
12:05, 11 червня 2015Війна
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Сьогодні вночі бойовики терористичної організації «Донецька народна республіка» завдали масованого удару з важкої артилерії по житлових кварталах Горлівки Донецької області.
Reuters
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, за попередніми даними, в результаті нічних обстрілів загинули троє мирних мешканців.
Поранення отримали ще троє людей, серед яких двоє дітей – семи та шістнадцяти років. Дані про постраждалих та загиблих ще уточнюються.
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Встановлено, що під обстріл потрапили більшість районів міста. Зараз у місті частково відсутні електроенергія та центральне водопостачання.
За фактом нападу терористів «ДНР» на Горлівку розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
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