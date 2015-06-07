Бойовики продовжують порушувати Мінські домовленості, ситуація стабільно складна – штаб АТО

Про це повідомили у штабі АТО.

«Ситуація в зоні проведення АТО залишалася стабільно складною із загрозою загострення на окремих напрямках. Бойовики обстрілювали н.п.Щастя, що на Луганщині, із автоматичних гранатометів, стрілецької зброї та мінометів різних калібрів, зокрема 120 мм», - йдеться у повідомленні.

У штабі зазначили, що сьогодні в першій половині дня проросійські найманці тричі били по Мар’янці із 120-мм мінометів та гранатометів.

По Широкиному зранку та впродовж дня гатила ворожа артилерія калібру 122 мм та міномети, працювали снайпери.

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Ворог продовжує вести активну повітряну розвідку в зоні АТО. На Донеччині над населеним пунктом Валерьянівка наші воїни збили ворожий розвідувальний безпілотник, додали в штабі.

Сьогодні, 7 червня, ситуація в зоні проведення АТО залишалася стабільно складною із загрозою загострення на окремих напр... Posted by Прес-центр АТО on Sunday, June 7, 2015

Як повідомляв УНІАН, в районі населеного пункту Щастя бойовики обстріляли спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Обстріл вівся з боку селища Весела Гора, що перебуває під контролем бандформування "ЛНР". Міни розривалися на відстані 200 метрів від спостерігачів.

В Азовському морі неподалік Маріуполя за невстановлених поки що причин підірвався катер Державної прикордонної служби України.

За попередньою інформацією, на борту катера перебувало 8 осіб. Постраждалим надається допомога у лікарні Маріуполя. Обставини вибуху уточнюються.