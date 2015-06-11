Обидві сторони конфлікту на Донбасі перешкоджають роботі безпілотників ОБСЄ - речник місії
14:16, 11 червня 2015Війна
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У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють, що її фахівцям перешкоджають використовувати безпілотники з обох сторін лінії розмежування у зоні проведення антитерористичної операції.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві сказав речник Спеціальної місії ОБСЄ Майкл Боцюрків.
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"На жаль, безпілотним літальним апаратам і надалі перешкоджають виконувати спостереження електронними засобами глушіння сигналу з обох сторін лінії розмежування", - сказав Боцюрків.
Спікер зазначив, що глушіння відбувається, не зважаючи на те, що місія постійно заново налаштовує електронну систему наведення.
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