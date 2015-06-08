Безпілотник ОБСЄ зафіксував 40 військових вантажівок на околиці Донецька
21:45, 08 червня 2015Війна
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Безпілотник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував скупчення 40 військових вантажівок на околиці Донецька.
Неподалік лінії зіткнення зафіксували 40 вантажівок / kriminal.tv
Про це йдеться в звіті за 7 червня, опублікованому сьогодні.
"Безпілотний літальний апарат Спеціальної моніторингової місії помітив зосередження 40 військових вантажівок в Петровському районі Донецька (підконтрольний "ДНР", розташований в 20 км на південний захід від центру Донецька)", - сказано в звіті.
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Петровський район знаходиться неподалік від контрольованої Україною Мар'їнки.
Окрім того, безпілотник місії на вихідних помітив палаючу будівлю в центрі Донецька.
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