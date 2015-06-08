Безпілотник ОБСЄ зафіксував 40 військових вантажівок на околиці Донецька

Про це йдеться в звіті за 7 червня, опублікованому сьогодні.

"Безпілотний літальний апарат Спеціальної моніторингової місії помітив зосередження 40 військових вантажівок в Петровському районі Донецька (підконтрольний "ДНР", розташований в 20 км на південний захід від центру Донецька)", - сказано в звіті.

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Петровський район знаходиться неподалік від контрольованої Україною Мар'їнки.

Окрім того, безпілотник місії на вихідних помітив палаючу будівлю в центрі Донецька.