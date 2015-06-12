Влада продовжуватиме жорстко контролювати лінію розмежування - Турчинов

Про це він сказав в ефірі 5 каналу.

Секретар РНБО зазначив, що влада не може зняти контроль на пропускних пунктах вздовж лінії розмежування.

"Поки російська воєнщина контролює частину нашого кордону вздовж Луганської та Донецької областей, ми не можемо зняти блокпости, тому що, ну вибачте, це фактично можливість відкритої агресії і відкритої експансії тероризму, сепаратизму тощо", - зазначив Турчинов.

Тому, як підкреслив секретар РНБО, "допоки не буде перекритим кордон, лінія зіткнення буде жорстко контролюватися".

Читайте такожТурчинов назвав погрози Путіна використати ядерну зброю симптомом не дуже здорової людини, а керманичів "ЛНР/ДНР" - маріонетками КремляТурчинов пояснив, що з одного боку, Україна готується відбивати агресію, а з іншої - необхідно захистити країну від експорту тероризму та проникнення розвідувально-диверсійних груп.

Також він прокоментував рішення терористичної організації "ЛНР" перекрити останній пункт пропуску для громадян у Луганській області.

"І такі дії "лугандонівців", вони безумовно працюють виключно проти тих громадян, які знаходяться на окупованій ними території", - сказав Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов наголошує, що Росія готується до нового вторгнення та розв'язання агресії на сході України.