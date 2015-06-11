Турчинов: Росія готується до нового вторгнення та розв'язання агресії на сході України
20:35, 11 червня 2015Політика
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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов наголошує, що Росія готується до нового вторгнення та розв'язання агресії на сході України.
REUTERS
Про це він сказав в ефірі 5 каналу, передає кореспондент УНІАН.
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"Ми повинні об'єктивно говорити, що тема переходу конфлікту знову в активну військову фазу - вона не знята. Більш того, вона дуже актуальна особливо найближчими днями. І за нашою інформацією, Росія готується до вторгнення, до розв'язання агресії, і саме тому, задача наших військових, обороно-промислового комплексу повністю підготуватися до цього", - наголосив Турчинов.
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