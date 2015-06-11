Турчинов: Росія готується до нового вторгнення та розв'язання агресії на сході України

Про це він сказав в ефірі 5 каналу, передає кореспондент УНІАН.

Читайте такожТурчинов: анексія та війна не імпровізація, підготовка тривала 10 років

"Ми повинні об'єктивно говорити, що тема переходу конфлікту знову в активну військову фазу - вона не знята. Більш того, вона дуже актуальна особливо найближчими днями. І за нашою інформацією, Росія готується до вторгнення, до розв'язання агресії, і саме тому, задача наших військових, обороно-промислового комплексу повністю підготуватися до цього", - наголосив Турчинов.