Бойовики збільшили кількість обстрілів по позиціях українських військових - штаб АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник штабу АТО Антон Миронович під час брифінгу, наводячи статистику щодо обстрілів з боку бойовиків за останні два місяці.

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"Порівняно з квітнем, у травні кількість обстрілів збільшилася приблизно на 25%", - сказав він і додав, що у квітні на всіх напрямкам було здійснено 1 тис. 356 обстрілів з боку терористів, а у травні – 1 тис. 779.

Так, Миронович наголосив, що тенденція не змінюється, динаміка зростає.

"Упродовж лише останніх двох днів ми фіксували щодоби від 60 до 80 обстрілів. Наприкінці травня середня цифра була приблизно 50 обстрілів. Тобто, динаміка дещо зросла", - констатував речник штабу АТО.