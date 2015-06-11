Бойовики перекинули міномети та крупнокаліберну артилерію до Саханки, Безіменного та Дзержинського

Речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко заявив, що бойовики зосередили велику кількість мінометів та великокаліберної артилерії у Саханці, Безіменному та Дзержинському Новоазовському районі Донецької області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник повідомив під час брифінгу.

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Лисенко також зауважив, що на Маріупольському напрямку ворог здійснив обстріли українських позицій зі 152-мм гармат поблизу селищ Мирне та Бердянське. Також тривають важкі бої у Широкиному.

"У прилеглих населених пунктах на окупованій території - Саханці, Безіменному, Дзержинському - бойовики зосередили значні сили мінометів та великоліберної артилерії й активно її застосовують", - повідомив він.

Речник також зауважив, що внаслідок цих обстрілів селище Широкине, яке ще донедавна було популярним курортом, перетворилося на руїни.