На Донеччині внаслідок обстрілу загорівся газопровід: стовп диму видно за 40 кілометрів

На Донеччині в результаті обстрілу бойовиками пошкоджено газопровід. Про це повідомив начальник ГУ МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

"В результаті мінометного обстрілу бойовиками пошкоджено газопровід на території Ясинуватського району, між Красногорівкою та Новокалиновим. У безпосередній близькості до Авдіївки горить газ. Інформація про постраждалих уточнюється", - повідомив він.

За його словами, бойовики продовжують обстріл.

В результаті мінометного обстрілу бойовиками пошкоджено газопровід на території Ясинуватського району, між Красногоровко... Posted by Vyacheslav Abroskin on 11 червня 2015 р.

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Бойовики з п'яти ранку вели обстріл з танків і мінометів по позиціях військових в Авдіївці, а потім почали обстрілювати газопровід середнього тиску в селі Красногорівка, повідомляє кореспондент ТСН.

Газопровід пробитий орієнтовно в трьох місцях. Почалося загоряння. Стовп диму від пожежі на газопроводі видно за 40 кілометрів. На місці працюють рятувальники та військові медики, але поки локалізувати пожежу не вдається. До місця загоряння не можна підійти ближче, ніж на півтора кілометра. Ситуація ускладнюється й тим, що поблизу знаходиться лісосмуга. І вже почалися загоряння дерев. Паралельно триває обстріл. Інформації про постраждалих поки немає.