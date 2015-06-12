В Авдіївці внаслідок обстрілу бойовиками поранені двоє мирних мешканців

Авдіївка знову потрапила під удар бойовиків. Через обстріл поранено двох мирних жителів.

Про це повідомляє прес-служба ГУМВС України в Донецької області. Один зі снарядів терористів влучив у житловий будинок. Постраждали два чоловіки, обом трохи більше 40 років. З осколковими пораненнями їх доправили до лікарні. А поблизу шахти "Бутовка" осколкових поранень зазнали двоє бійців "Правого сектору", їх теж ушпиталили, повідомляє 5 канал.

Сьогодні близько 5:00 ранку бойовики пошкодили газопровід у Красногорівці. Через це там спалахнула масштабна пожежа. Проте через можливість поновлення обстрілів з боку терористів, рятувальники та фахівці не виїжджають на місце події. Про ситуацію на Донецькому напрямку "5 каналу" повідомив речник штабу АТО сектору "Б" Євген Силкін.

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Напередодні, бойовики обстріляли Горлівку, внаслідок обстрілів, троє мирних мешканців загинули, троє зазнали поранень.