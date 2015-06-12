В Авдіївці внаслідок обстрілу бойовиками поранені двоє мирних мешканців
Постраждали два чоловіки, обом трохи більше 40 років.
Авдіївка знову потрапила під удар бойовиків. Через обстріл поранено двох мирних жителів.
Про це повідомляє прес-служба ГУМВС України в Донецької області. Один зі снарядів терористів влучив у житловий будинок. Постраждали два чоловіки, обом трохи більше 40 років. З осколковими пораненнями їх доправили до лікарні. А поблизу шахти "Бутовка" осколкових поранень зазнали двоє бійців "Правого сектору", їх теж ушпиталили, повідомляє 5 канал.
Сьогодні близько 5:00 ранку бойовики пошкодили газопровід у Красногорівці. Через це там спалахнула масштабна пожежа. Проте через можливість поновлення обстрілів з боку терористів, рятувальники та фахівці не виїжджають на місце події. Про ситуацію на Донецькому напрямку "5 каналу" повідомив речник штабу АТО сектору "Б" Євген Силкін.
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Напередодні, бойовики обстріляли Горлівку, внаслідок обстрілів, троє мирних мешканців загинули, троє зазнали поранень.