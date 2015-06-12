Бійці Нацгвардії отримали понад 4 мільйони гривень за участь в АТО

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацгвардії.

«На сьогодні керівництво АТО видало 22 накази щодо виплати винагород військовослужбовцям Національної гвардії України. Суми виплат розподілені наступним чином: 0,6 млн грн виплачено 130 військовослужбовцям за успішне виконання бойових завдань та 3,5 млн грн виплачено 1391 військовослужбовцю за безпосередню участь у бойових діях», - йдеться у повідомленні.

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За даними прес-служби, ця сума становить 20% від виплат винагород по всіх військових формуваннях.

Крім того, згідно з повідомленням, наразі готуються документи для виплати винагород 575 військовослужбовцям Нацгвардії на суму 2,4 млн грн.