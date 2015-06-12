ОБСЄ повідомила про скупчення військової техніки бойовиків недалеко від Маріуполя

Про це йдеться у звіті за 11 червня, опублікованому сьогодні.

"В декількох місцях на підконтрольних районах "ДНР" на північний схід від Маріуполя, безпілотний літальний апарат спеціальної моніторингової місії помітив 14 основних бойових танків, 48 бронетранспортерів, та дві інженерні машини", - зазначається у звіті.

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Також патруль місії зафіксував ще один танк у зазначеному місці.

Окрім того, навколо підконтрольного "ДНР" Іловайська (30 км на схід і південний схід від Донецька), безпілотник місії помітив 32 військові вантажівки.