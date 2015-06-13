Рік тому Маріуполь звільнили від бойовиків. Геращенко розповів подробиці операції

Як пише нардеп і радник глави МВС Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook, саме день визволення Маріуполя потрібно по праву вважати переломною датою в історії розв'язаного Росією конфлікту на Донбасі.

В честь цієї дати Геращенко вирішив розповісти подробиці операції і показати начерки плану штурму бойовиків.

Нардеп зазначає, що до 12 червня 2014 року бойовики контролювали приблизно 80% території Донецької і Луганської областей, на якій проживало близько 6 мільйонів жителів і вироблялося майже чверть ВВП. Під контролем бойовиків перебував і Маріуполь з заводами оборонпрому і виходом до моря.

"Втрата Україною Маріуполя, означала неможливість виробництва нових танків і бронетранспортерів і закінчення складання уже початих машин. Саме тому Маріуполь був такий важливий для Путіна і його стратегів", - написав Геращенко.

З середини квітня 2014 року Маріупольська міськрада була захоплена бандами сепаратистів, а після трагедії 9 травня, коли терористи по команді з Москви штурмували місцеве управління МВС, місто повністю перейшло під їхній контроль.

«Міліція, СБУ та прокуратура були повністю паралізовані, а багато їхніх співробітники вже готувалися приміряти на себе російську форму, за прикладом своїх кримських колег», - зазначає нардеп.

Читайте такожОБСЄ повідомила про скупчення військової техніки бойовиків недалеко від Маріуполя

Геращенко пише, що приблизно 12 травня, в кабінеті міністра МВС відбулася зустріч Арсена Авакова з Сергієм Тарутою (в той час головою Донецької ОДА) і його першим заступником Андрієм Ніколаєнком. На ній обговорювалося питання – як очистити Маріуполь від терористів в умовах повного паралічу місцевих силових структур та відсутності в районі Маріуполя боєздатних підрозділів, здатних на це своїми моральними та бойовими якостями.

За словами нардепа, Аваков і Тарута прийняли рішення звільнити місто від ворога до проведення президентських виборів 25 травня 2014 року. "Під час зустрічі дійшли висновку, що провести штурм Маріуполя існуючими частинами армії і Національної гвардії не є можливим. Єдиний висновок, до якого тоді прийшли - це необхідність доукомплектування і доозброєння тільки що створеного з учасників Майдану і очолюваного Андрієм Білецьким добровольчого батальйону міліції "Азов", дислокованого в маріупольському аеропорту у жахливих побутових умовах після строкового перекидання повітрям 9 травня", - розповів Геращенко.

За пропозицією Білецького "Азов" перевели в Бердянськ, де бійці провели вогневу підготовку зі стрілецької зброї і гранатометів на місцевому напівзанедбаному стрільбищі. Остаточною датою штурму була намічена п'ятниця 13 червня 2014 року.

"Штурм почався о 5 ранку з масованого обстрілу укріплень терористів з ЗУ-23/2, змонтованого на броньованій вантажівці. Після чого пішли вперед штурмові групи "азовців", кінцевою метою яких було захоплення будівлі "Грецького банку", в якому розташовувалася штаб-квартира терористів.

Після початку штурму, бойовики-терористи зрозуміли, що їхня пісенька проспівана і почали тікати і ховатися як щурі по підвалах і горищах, звідки їх виколупували "Азовці". Зачисткою особисто керував комбат "Азова" Андрій Білецький. Активну роль в зачистці відігравали групи Черкаса та Володимира Шпари - колишнього "Васильківського терориста", - додав Геращенко.

За його словами, ватажок маріупольських бойовиків з позивним "Чечен" отримав інформацію про підготовку штурму і зі своїми посіпаками за день до штурму залишив Маріуполь.

Читайте такожЯценюк розцінив вибух газопроводу на Донбасі як порушення Мінських угод

За підсумком складної операції були ліквідовані кілька бойовиків і затримано більше 20 осіб. При цьому ніхто з мирних жителів Маріуполя серйозно не постраждав.

"Факт залишається фактом, саме з дня штурму Маріуполя добровольчим батальйоном МВС "Азов", за підтримки Нацгвардії і добровольців з "Дніпро-1", в українців з'явилася віра в перемогу і почався масштабний наступ на путінських терористів на всіх фронтах.

І хто б що сьогодні не говорив, але внесок добровольчих підрозділів МВС, Нацгвардії і ВСУ у захист нашої Батьківщини - безцінний, як і внесок кожного хто віддав своє життя і здоров'я за захист України від путінської агресії", - резюмував народний депутат.