У Маріуполі завершилася спецоперація сил АТО: захоплено 40 терористів, опорні пункти бойвиків взяті під контроль

12:30 Командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко на своїй сторінці в Facebook повідомив, що операція в Маріуполі закінчена. За його словами, захоплено 40 терористів, у батальона "Азов" 4 поранених.

11:53 З'явилося відео перестрілки з терористами у Маріуполі.

11:39 В Маріуполі затримали 7 терористів зі зброєю у підвалі будинку 59 на вул. Італійській (податкова інспекція), повідомляє нардеп Олег Ляшко.

11:33 Активні дії розгорнулися на перетині вул. Італійської та вул. Грецької. Нібито десь тут знаходиться снайпер ДНР, повідомляє 0629.

11:32 У ході АТО у Маріуполі затримано 11 терористів, ситуація у місті стабільна - Аваков.

11:16 У Маріуполі на барикадах терористів знайшли квиток на потяг з Москви.

11:05 У Маріуполі у зв'язку з проведенням у місті АТО, перекрито рух громадського транспорту. А ось рух тролейбусів, в Маріуполі сьогодні не здійснюється.Також, об'їзними дорогами їздять маршрутні автобуси.

Як повідомляють 0629 пасажири, які вранці добиралися на роботу, маршрутки, що курсують через центр міста, змушені були змінити свій маршрут, оскільки ця частина міста залишається перекритою.

10:43 У Маріуполі в ході АТО поранено 4 бійця української армії, повідомляє 0629.com.ua

10:40 Елементи вибухового пристрою, вилучені в терористів.

9:56 Міліція приймає участь у АТО.

9:40 В Маріуполі: вилучений у терористів список осіб, які отримували зброю.

9:29 Динаміт, вилучений у терористів під час спецоперації у Маріуполі.

9:15 Штурм штаба терористичної організації "ДНР".

9:10 Бійці Нацгвардії на вулиці Леніна у Маріуполі.

9:00 Бійці української армії затримали в Маріуполі чоловіка з пропуском ДНР та посвідченням «Російської православної армії". При собі затриманий мав пакет з наркотиками, повідомляє 0629.com.ua.

8:55 Кримський міліціонер керує групою, яка знешкоджує терористів.

7:59 "АТО в Маріуполі: два приміщення - МПТУ і банку - повністю звільнені від терористів. Йде зачистка вулиць", - написав депутат Олег Ляшко.

Терористи чинили опір. Зокрема, на вулиці Артема стріляли в українських силовиків з двох викрадених інкасаторських машин з СВД і автоматів. На першому поверсі ДПТУ силовики батальйону "Азов" знайшли вибухівку.

Поранено двоє бійців батальйону. Втрати серед терористів - 5 вбитих, кілька поранених, повідомив Ляшко.

Командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко підтвердив, що в Маріуполі працює батальйон "Азов".

"Взято кілька укріплених будівель. Вилучено зброю і вибухівку. Барикади, що оточували укріплені будівлі, де засіли озброєні бойовики, рознесені з великокаліберних кулеметів. БРДМ терористів підбита з гранатомета. Знищено 5 терористів. Втрат серед бійців АТО - немає. Периметр щільно оточений. Терористам запропоновано здатися. У разі відмови буде штурм", - написав Семенченко в соцмережі.

Міністр МВС Арсен Аваков повідомив про проведення у місті планової операції сил АТО.

"Йде планова операція з ліквідації укріпрайону терористів ДНР на чолі з кримінальному авторитетом на прізвисько Чечен. Район проведення операції в центрі Маріуполя оточений. В операції беруть участь підрозділи Національної гвардії України, Спецпідрозділи МВС«Азов» і «Дніпро-1». Блок-пости навколо Маріуполя охороняють збройні сили ", - написав міністр в соцмережі Facebook.

Операція почалася в 4.50 ранку і проходить успішно, зазначив Аваков.

"Усі ключові опорні пункти терористів на цей час взято під контроль. Підбили БРДМ, знищені снайперські точки терористів. Втрати з боку терористів великі. З нашого боку втрат немає - двоє бійців поранені. Операція триває. Шкода, що Маріуполь сьогодні розбудили постріли - але місто сталеварів повинен жити і працювати не під диктовку бандитів! ", - повідомив міністр.