Бойовики обстріляли позиції сил АТО і кілька населених пунктів у Луганській області

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, сьогодні близько 3.45 на околиці Кримського в районі протитуберкульозного диспансеру спалахнув бій між українськими військовими і бойовиками із сусідніх Сокільників. Крім автоматів і кулеметів застосовувалися гармати БТР, зенітні установки, автоматичні гранатомети й міномети. Інтенсивність вогню була такою, що жителі прилеглих вулиць ховалися в підвалах. О 5.00 бій закінчився, проте поодинокі черги й вибухи лунали до 7-ї години. За попередніми даними, мирні жителі не постраждали, інформація про втрати серед військових уточнюється.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинули шестеро українських військових, 14 отримали пораненняУ селищі Родина (входить до міста Золоте Попаснянського району) з вечора й до самого ранку йшли інтенсивні обстріли зі зброї різного виду. Обстрілу зазнав і крайній український блокпост біля шахти "Родина", де до недавнього часу діяв єдиний пункт пропуску на окуповані території і в зворотному напрямку. З 18.00 до 20.00 бойовики з окупованої Михайлівки обстріляли блокпост із автоматичного міномета "Васильок" 82-го калібру (цей міномет на озброєнні лише в російській регулярній армії). Вісім мін вибухнуло в безпосередній близькості біля блокпоста. Військові не постраждали.

О 4.00 також із мінометів обстріляли "нульовий" блокпост при в'їзді в сусідню Катеринівку. Інформація про постраждалих з'ясовується.

Опівночі бойовики з окупованого Калинового здійснили обстріл позицій українських військових у Троїцькому (Попаснянський район біля Дебальцевого) з артилерії 122-міліметрового калібру й мінометів 120-міліметрового калібру. Як відомо, використання цієї зброї заборонено, згідно з Мінськими угодами. Міни та снаряди вибухали безпосередньо на території сільради, проте обійшлося без поранених і загиблих.

Бойові дії велися також у Щасті й на автодорозі "Бахмутка" в районі 29-го блокпоста. Перестрілки носили локальний характер без серйозних наслідків.