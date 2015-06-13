Бойовики обстріляли Станицю Луганську – загинув український військовий, ще один поранений

12 червня бойовики обстріляли Станицю Луганську, внаслідок чого один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще один отримав поранення і був госпіталізований.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, вчора після 16.00 Станицю Луганськк було обстріляно з автоматичних гранатометів. Вогонь вівся по позиціях українських військових із Червоного Яру на правому березі Сіверського Донця. "На жаль, не обійшлося без втрат. Внаслідок обстрілу смертельне поранення отримав 43-річний боєць, який загинув на місці. Ще один військовий (29 років) поранений і доставлений до лікарні. Рани не важкі, загрози життю немає. Обидва бійця - військовослужбовці 128-ї бригади", - йдеться в повідомленні.

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Протягом ночі бойові дії в Станиці тривали, періодично спалахували перестрілки з автоматів, кулеметів і гранатометів. Важка зброя не застосовувалася, даних про постраждалих чи руйнування немає.