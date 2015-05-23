Родичі загиблих у катастрофі Іл-76 військових розстелили 49 червоних ковдр у центрі Києва (фото, відео)

Рік без відповіді. Родичі загиблих військових вимагають покарати винних, які керували польотом Іл-76 у зоні АТО торік.

Нагадати про трагедію в небі над Луганськом вони прийшли на Майдан Незалежності. Там зачитали відкритого листа до Президента України. І попередили, якщо справа не зрушить з місця, наступного разу акцію влаштують під стінами його резиденції. Про це повідомляє 5 канал.

Сьогодні ж у середмісті влаштували акцію - розстелили 49 червоних ковдр. Саме стільки людей стали жертвами торішньої авіакатастрофи. Прийшли на Майдан Незалежності і діти загиблих вояків. У руках вони тримали світлини батьків.

Нагадаємо, сьогодні, 23 травня, пам’ять перших загиблих військових в антитерористичній операції на Сході України вшанували у Слов'янську. На честь загиблих встановили пам’ятний знак. До Слов'янська приїхали рідні та друзі героїв. На місці торішнього бою і досі залишаються його сліди - потрощені будівлі та вирви від снарядів на асфальті.

Як відомо, в ніч на 14 червня 2014 року бойовики збили у Луганську військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних сил України ІЛ-76. Загинуло 49 військових.

Тодішній заступник губернатора Дніпропетровської області Борис Філатов повідомив, що у літаку були військові з кількох областей України: "З 49 загиблих: 9 - члени екіпажу із Запорізької області. Два десантника з Донецька, по одному: з Херсона, Одеси, Харкова, Луганська, Кіровограда. Решта 32 особи з нашої області: Дніпропетровськ - 10 осіб, Кривий Ріг-6, Павлоград-2, Дніпродзержинськ-2, Нікополь-2. Решта хлопці з сільських районів Дніпропетровщини", пише Українська правда.

25 листопада Печерський районний суд заарештував першого заступника керівника антитерористичної операції, заступника начальника Генерального штабу, Назарова за підозрою в причетності до катастрофи літака Іл-76 і призначив заставу 365 тисяч гривень.

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Прокуратура стверджує, що генерал не взяв до уваги інформацію Служби безпеки України про загрозу збиття літака і дозволив проведення спецоперації по доставці роти військових в Луганський аеропорт. Генерал звинувачення заперечує і називає свій арешт політичними репресіями.

27 листопада Назаров вніс заставу 365 тисяч гривень і вийшов з-під варти.