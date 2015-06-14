З полону бойовиків на Донбасі звільнено двох волонтерів

Про це повідомив радник заступника міністра оборони Василь Будик у Facebook.

"Сьогодні в результаті роботи об'єднаної групи СБУ, відділу взаємодії при Міноборони і Мінської групи з гуманітарних питань були звільнені двоє наших волонтерів - Сергій Лозинський і Юлія Петренко", - зазначив Будик.

Читайте такожТандіт: У полоні бойовиків перебувають більше 300 осіб, близько 60 із них - цивільні

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у заручниках перебувають понад 300 українців. У той же час Росія блокує залучення Червоного Хреста до пошуку зниклих безвісти та ідентифікації загиблих українців.