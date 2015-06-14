З полону бойовиків на Донбасі звільнено двох волонтерів
17:11, 14 червня 2015Війна
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На Донбасі в результаті роботи об'єднаної групи СБУ, відділу взаємодії при Міноборони і Мінської групи з гуманітарних питань з полону бойовиків звільнено двох волонтерів.
REUTERS
Про це повідомив радник заступника міністра оборони Василь Будик у Facebook.
"Сьогодні в результаті роботи об'єднаної групи СБУ, відділу взаємодії при Міноборони і Мінської групи з гуманітарних питань були звільнені двоє наших волонтерів - Сергій Лозинський і Юлія Петренко", - зазначив Будик.
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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у заручниках перебувають понад 300 українців. У той же час Росія блокує залучення Червоного Хреста до пошуку зниклих безвісти та ідентифікації загиблих українців.
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