У заручниках перебувають понад 300 українців - Геращенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції та представник України у робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи з реалізації Мінських угод Ірина Геращенко сказала під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО в Києві.

За словами Геращенко, СБУ склала уточнювальний перелік українців, які зараз перебувають у заручниках терористів і на території Росії. “Їх більше 300. І більше 1 тис. 200, на жаль, ми маємо зниклих безвісти”, - сказала Геращенко.

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Крім того, вона наголосила, що “ми дуже хочемо до цієї роботи з пошуку зниклих безвісти та ідентифікації загиблих залучити Міжнародний Комітет Червоного Хреста, і тут поки що є незгода другої сторони... Росія зайняла таку позицію, що для того, щоб залучити будь-кого, потрібно мати згоду тих людей, яким ви хочете допомагати. Тобто, очевидно, що триває абсолютна блокада будь-яких ініціатив, які спрямовані на деескалацію і допомогу в гуманітарній ситуації”.

Герашенко висловила жаль, що процес звільнення заручників відбувається дуже повільно. Вона зазначила, що за останній місяць з полону бойовиків було звільнено лише 5 осіб, що є дуже малою кількістю.

Як додала Геращенко, за даними СБУ, на території РФ у заручниках перебувають близько 30 осіб.