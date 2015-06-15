За добу на Донбасі загинули двоє українських військових, 20 - поранені
13:18, 15 червня 2015Війна
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За минулу добу в зоні АТО загинули двоє українських військових, ще 20 отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомив прес-секретар адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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За його словами, за минулу добу в результаті бойових дій загинули двоє українських військових і 20 отримали поранення.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинув один український військовослужбовець, 21 отримав поранення.
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