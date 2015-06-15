За добу на Донбасі загинули двоє українських військових, 20 - поранені

Про це повідомив прес-секретар адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожУ Луганській області за добу поранені двоє військових, бойовики посилили вогневу агресію – Москаль

За його словами, за минулу добу в результаті бойових дій загинули двоє українських військових і 20 отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинув один український військовослужбовець, 21 отримав поранення.