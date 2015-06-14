За добу в зоні АТО загинув один український військовий, 21 поранений
За минулу добу в зоні АТО загинув один український військовослужбовець, 21 дістав поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник.
Читайте такожТерористи встановили рекорд, здійснивши за добу 109 обстрілів позицій військових – прес-центр АТО
"За минулу добу в результаті бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще 21 був поранений", - сказав Мотузяник.
За словами полковника, від обстрілу бойовиків продовжують страждати населені пункти на лінії зіткнення, серед яких Опитне і Водяне, де бойовики застосували танки, артилерію та бойові машини піхоти.
Також Мотузяник наголосив, що 11-12 червня незаконні збройні формування цілеспрямовано обстрілювали Авдіївку, в результаті чого було поранено двох мирних жителів і зруйновано міську інфраструктуру.