За добу в зоні АТО загинув один український військовий, 21 поранений

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник.

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"За минулу добу в результаті бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще 21 був поранений", - сказав Мотузяник.

За словами полковника, від обстрілу бойовиків продовжують страждати населені пункти на лінії зіткнення, серед яких Опитне і Водяне, де бойовики застосували танки, артилерію та бойові машини піхоти.

Також Мотузяник наголосив, що 11-12 червня незаконні збройні формування цілеспрямовано обстрілювали Авдіївку, в результаті чого було поранено двох мирних жителів і зруйновано міську інфраструктуру.