Бойовики безперервно обстрілюють позиції сил АТО з важкого озброєння – Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ситуація в зоні АТО погіршується. На ключових ділянках фронту обстріли наших позицій з важкого озброєння тривають практично безперервно», - сказав він.

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Також, за словами Лисенка, противник веде цілеспрямований вогонь по житлових кварталах прифронтових населених пунктів, що призводить до руйнувань інфраструктури, загибелі та поранень цивільних громадян.

«Зберігається негативна тенденція до розширення географії активних бойових дій - бойовики відкривають вогонь на раніше відносно спокійних ділянках лінії зіткнення. При цьому противник продовжує брехливу пропагандистську кампанію з дискредитації сил АТО з метою маскування своєї агресії», - наголосив речник АП.