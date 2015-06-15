У Луганській області за добу поранені двоє військових, бойовики посилили вогневу агресію – Москаль

Як йдеться у повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, в області знову спостерігається різке посилення агресії з боку терористів.

Крім обстрілу Кримського і загибелі одного військовослужбовця (про що вже повідомлялося раніше), бойові дії відбувалися і в інших «гарячих точках» області на лінії розмежування.

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Вчора на автодорозі "Бахмутка" внаслідок мінометного обстрілу, який вівся з окупованого с. Жолобки, осколкові поранення отримав один боєць. Ще одного військового поранено в Щасті в результаті обстрілу з автоматичного гранатомета. Обох поранених госпіталізовано.

Сьогодні о 10.30 бойовики обстріляли з мінометів селище Тошківка. Міни вибухнули безпосередньо в селищі біля автобусної зупинки. Інформація про постраждалих і руйнування наразі уточнюється.

У Новотошківці в результаті вчорашнього обстрілу пошкоджено навчально-виховний комплекс і водонапірну башту. Осколками від мінометних мін та артилерійських снарядів посічені селищна рада та інші будівлі в самому центрі Новотошківки. У ніч на понеділок бойовики з боку окупованого Голубовського знову обстріляли селище, цього разу з гаубиць. На щастя, обійшлося без поранених і загиблих.

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Уточнено наслідки вчорашнього обстрілу селища Трьохізбенка (Новоайдарський район). Артилерійські снаряди вибухнули поруч з 5-поверховим будинком, де проживають працівники протитуберкульозного диспансеру. В одному під'їзді вибуховою хвилею вибито вікна, крім того, загорівся ліс навколо диспансеру. Адміністративний і лікувальний корпус не пошкоджені, люди в результаті обстрілу не постраждали.

В Золотому артилерійські снаряди, випущені з боку окупованого Первомайська, розбили два приватних будинки. В одному під час обстрілу ховалися жінка з малолітньою дитиною (вони встигли сховатися в підвалі), інший будинок був порожній.