Вночі активність бойовиків різко зросла, з мінометів та гаубиць обстріляно район Донецька - штаб АТО

В ніч на 16 червня проросійські незаконні збройні формування продовжили обстріли позицій підрозділів українських військових.

Про це повідомляється на сторінці прес-центра АТО у Facebook.

"Ввечері активність російсько-терористичних військ стрімко зросла. До опівночі вони здійснили близько 30 обстрілів позицій сил АТО", - йдеться у повідомленні.

В районі Донецька бойовики продовжили обстрілювати українських військових із 120-мм мінометів та 122-мм гаубиць. Зокрема, біля Пісків, Опитного, Старогнатівки.

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"В районі Артемівська ворожі міномети тричі гатили по Троїцькому, а також Новгородському. Біля Луганська під удари забороненого Мінськими домовленостями озброєння потрапило Кримське. Станиця Луганська та Щастя обстрілювались з легкого озброєння", - зазначили у штабі.

По Широкиному найманці з вечора 7 разів гатили із мінометів калібру 120 мм та 122-мм гаубиць.

Також зазначається, що після опівночі використання бойовиками мінометів та артилерійських систем калібру більше 100 мм було зафіксовано поблизу Широкіного, а також Золотого, що на Луганщині, й Оріхового, неподалік Артемівська.

Зі стрілецької зброї та гранатометів продовжились обстріли Пісків, Опитного, Станиці Луганської. В Мар’їнці активно працював ворожий снайпер.

Вздовж усієї лінії розмежування впродовж ночі здійснювали розвідку безпілотники бойовиків.