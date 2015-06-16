Вночі активність бойовиків різко зросла, з мінометів та гаубиць обстріляно район Донецька - штаб АТО
По Широкиному найманці з вечора 7 разів гатили із мінометів калібру 120 мм та 122-мм гаубиць.
В ніч на 16 червня проросійські незаконні збройні формування продовжили обстріли позицій підрозділів українських військових.
Про це повідомляється на сторінці прес-центра АТО у Facebook.
"Ввечері активність російсько-терористичних військ стрімко зросла. До опівночі вони здійснили близько 30 обстрілів позицій сил АТО", - йдеться у повідомленні.
В районі Донецька бойовики продовжили обстрілювати українських військових із 120-мм мінометів та 122-мм гаубиць. Зокрема, біля Пісків, Опитного, Старогнатівки.
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"В районі Артемівська ворожі міномети тричі гатили по Троїцькому, а також Новгородському. Біля Луганська під удари забороненого Мінськими домовленостями озброєння потрапило Кримське. Станиця Луганська та Щастя обстрілювались з легкого озброєння", - зазначили у штабі.
По Широкиному найманці з вечора 7 разів гатили із мінометів калібру 120 мм та 122-мм гаубиць.
Також зазначається, що після опівночі використання бойовиками мінометів та артилерійських систем калібру більше 100 мм було зафіксовано поблизу Широкіного, а також Золотого, що на Луганщині, й Оріхового, неподалік Артемівська.
Зі стрілецької зброї та гранатометів продовжились обстріли Пісків, Опитного, Станиці Луганської. В Мар’їнці активно працював ворожий снайпер.
Вздовж усієї лінії розмежування впродовж ночі здійснювали розвідку безпілотники бойовиків.
Вночі проти 16 червня проросійські НЗФ продовжили обстріли позицій наших підрозділів.Ввечері активність російсько-терор...Posted by Прес-центр АТО on 15 червня 2015 р.