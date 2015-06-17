За минулу добу в зоні АТО отримали поранення 6 військових - Лисенко
13:22, 17 червня 2015Війна
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Вночі штурмова група бойовиків атакувала українських військових в районі Мар'їнки Донецької області.
REUTERS
За минулу добу в зоні АТО отримали поранення шість українських військовослужбовців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації Президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок активних бойових дій і провокацій загиблих немає, шість воїнів отримали поранення", - сказав Лисенко.
Як повыдомляв УНІАН, цієї ночі штурмова група бойовиків атакувала українських військових в районі Мар'їнки Донецької області.
За добу 16 червня бойовики 58 разів обстріляли позиції сил АТО та оселі мирних мешканців.
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