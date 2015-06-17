За минулу добу в зоні АТО отримали поранення 6 військових - Лисенко

За минулу добу в зоні АТО отримали поранення шість українських військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації Президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожРік тому Маріуполь звільнили від бойовиків. Геращенко розповів подробиці операції

"За минулу добу внаслідок активних бойових дій і провокацій загиблих немає, шість воїнів отримали поранення", - сказав Лисенко.

Як повыдомляв УНІАН, цієї ночі штурмова група бойовиків атакувала українських військових в районі Мар'їнки Донецької області.

За добу 16 червня бойовики 58 разів обстріляли позиції сил АТО та оселі мирних мешканців.