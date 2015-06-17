Вночі бойовики здійснили спробу прориву: штурмова група атакувала військових в районі Мар'їнки

За добу, 16 червня, бойовики російсько-терористичних угрупувань 58 разів обстріляли позиції сил АТО та оселі мирних мешканців. При цьому 16 разів били з мінометів різних калібрів, зокрема й заборонених Мінськими домовленостями калібру 120-мм, а також тричі гатили з 122-мм гаубиць.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"В ніч з вівторка на середу підконтрольні російській владі злочинці не лише продовжили обстріли, але й здійснили спробу прориву. Після опівночі штурмова група чисельністю близько 30 бойовиків безрезультатно атакувала наші позиції в районі Мар’їнки", - йдеться у повідомленні.

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Згодом під прикриттям 120-мм мінометів на штурм позицій українських військових пішло ще одне проросійське бандформування чисельністю не менше 150 злочинців. Інформація про результати зіткнення та втрати з обох боків уточнюється.

"Загалом за минулу ніч зафіксовано близько 40 випадків обстрілів сил АТО та об’єктів інфраструктури населених пунктів. Мар’їнку перед спробою прориву обстрілювали зі 120-мм мінометів та озброєння танків. Також з такого озброєнням обстрілювали Старогнатівку", - зазначили у штабі.

На Луганщині зі 122-мм гаубиць бойовики били по Оріховому й Новотошківці, з мінометів калібру 120 мм – по Золотому, з гранатометів – по Трьохізбенці.

Біля Артемівська 120-мм міни вибухали на позиціях сил АТО біля Троїцького. Там же гатив ворожий танк та вівся обстріл з переносної версії РСЗВ «Град».