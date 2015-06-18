Бойовики тричі за ніч намагалися прорвати оборону біля Мар'їнки - штаб АТО

Минулої доби, 17 червня, ситуація в зоні проведення АТО була складною, але повністю контрольованою підрозділами українських військових.

Про це повідомляється на сторінці прес-центра АТО у Facebook.

"Тричі бойовики російсько-терористичних військ намагались прорвати оборону біля Мар’їнки та на Луганщині. Наші підрозділи успішно відбили атаки ворога", - йдеться у повідомленні.

Протягом минулої доби найманці 79 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ вздовж усієї лінії розмежування з усього наявного в них арсеналу. Зокрема, застосовували заборонену Мінськими домовленостями артилерію калібрів 120, 122 та 152 мм, а також РСЗВ «Град».

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"Ніч в зоні проведення АТО також була напруженою. Зафіксовано 35 обстрілів позицій наших військ. В районі Донецька бандити зі 120-мм мінометів обстріляли наші позиції неподалік Хіміка, Красногорівки та Мар’їнки", - повідомляють у штабі.

Троїцьке, що на Артеміському напрямку, двічі було обстріляно з гаубиць калібру 152-мм. В Цьому ж секторі з мінометів різних калібрів злочинці гатили по н.п. Новгородське та Нелеповка.

На усіх напрямках впродовж ночі по позиціях сил АТО та інфраструктурі населених пунктів бойовики били з 82-мм мінометів, озброєння бойових машин, гранатометів, стрілецької зброї.

Відносно менше обстрілів було на Луганщині. Проте пізно ввечері неподалік Сокільників відбулось бойове зіткнення з двома ДРГ противника. Ворог, зазнавши втрат, відступив.