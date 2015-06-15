Ситуація в зоні АТО залишається складною, з вчорашнього вечора - 40 обстрілів

Про це повідомляє прес-центр АТО у своєму Facebook.

"Починаючи з 18-ї години вчорашнього вечора і до цього часу російсько-терористичні війська 40 разів вдавались до застосування зброї проти наших вояків", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомили у прес-центрі, із заборонених Мінськими домовленостями мінометів та гаубиць калібром більше 100 мм до опівночі бойовики гатили по Опитному, Тарамчуку, Березовому, Пісках, Мар’їнці, Красногоровці.

В районі Артемівська зі 120-мм мінометів знову били по Золотому, а також Комишувасі. А на Луганщині – по Сокольниках.

З цих же систем найманці гатили по наших позиціях поблизу Степного, що на Луганщині, та двічі - по Новотошківському, біля Артемівська.

Позиції Збройних Сил України біля Опитного та Пісків обстрілював ворожий танк, повідомили у прес-центрі.

Біля Маріуполя вночі було відносно тихо, окрім поодиноких випадків застосування стрілецької зброї та гранатометів.