У Донецькій області виявлено схованку зі зброєю бойовиків недалеко від позицій сил АТО

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, гранати Ф-1 із запалами, набої калібру 5,45 мм та реактивні гранати РПГ-7, що призначалися для забезпечення діяльності диверсійно-розвідувальних групбойовиків, були вилучені зі схованки, облаштованої поблизу кладовища на виїзді з селища Новгородське Донецької області.

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Проводиться досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами"). Тривають пошуки інших можливих місць прихованого зберігання зброї.