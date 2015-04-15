В Одесі на звалищі виявлено схованку боєприпасів проросійських активістів

Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

Він зазначив, що в місті триває здійснювана СБУ у взаємодії з іншими силовими відомствами зачистка від терористів, диверсантів, провокаторів, зброї та засобів ураження, які повинні були бути застосовані проти одеситів.

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«Так, в ході реалізації оперативної інформації на стихійному звалищі виявлено схованку активістів так званого «Куликова поля», в якій знайдено та вилучено шість шашок армійського зразка з маркуванням «ШІРАС-М» (шашка імітації розриву артилерійського снаряда)», - написав Лубківський.

За його даними, зазначені вибухові предмети представниками проросійських рухів планувалося використовувати для здійснення в Одесі низки акцій екстремістського характеру.

Органами внутрішніх справ вилучені предмети направлені на експертизу.

Попередня правова кваліфікація кримінального злочину - ст. 263 УК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».