Бойовики підтягнули важке озброєння до лінії фронту

Про це повідомив прес-секретар адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. "Бойові дії в зоні АТО знову загострилися. Противник підтягнув важке озброєння до лінії фронту і не залишає спроб наступу. Епізодичні провокації не припиняються по всій лінії зіткнення і на ключових ділянках оборони переходять в масштабні бойові зіткнення", - зазначив він.

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За словами Андрія Лисенка, на Маріупольському напрямку не припиняються ворожі обстріли українських позицій в Широкиному. Крім численних провокацій із застосуванням стрілецької зброї противник вів вогонь з 122-міліметрових знарядь, які розташовані у Саханці.