Артилерія бойовиків знищила три будинки у Станиці Луганській

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

За його словами, активізація бойових дій і провокації бойовиків призводять до важких руйнувань у прифронтових містах.

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Зокрема внаслідок обстрілів бойовиків із СПГ-9 та великокаліберних кулеметів були знищенні три житлових будинки на околицях Станиці Луганської.

«Також днями російські найманці зухвало порушили Мінські домовленості і застосували 152-міліметрову артилерію та «Град» у районі Новотошківського, що призвело до нових руйнувань. Усі докази злочинів бойовиків були передані спостерігачам зі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ», - додав Лисенко.