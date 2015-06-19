Бійцям АТО виплатили понад 16 мільйонів гривень за знищену техніку бойовиків

Про це повідомила прес-секретар Міністерства оборони Вікторія Кушнір.

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"Станом на 18 червня Міноборони виплатило винагороду бійцям АТО на суму 16,105 млн грн", - зазначила вона.

За словами Вікторії Кушнір, з цієї суми 542 тис. грн – за знищену чи захоплену техніку ворога, 1,778 млн грн – за успішне виконання бойових завдань у складі підрозділів.

Також за безпосередню участь в бойових діях виплачено 13,785 млн грн. Її отримали понад 2,5 тис. військовослужбовців Збройних сил.