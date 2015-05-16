У Генштабі розповіли, яку зарплату отримує рядовий солдат у зоні АТО

Про це в ефірі "5 каналу" повідомив перший заступник начальника Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних сил України Володимир Талалай.

"Якщо говорити без всяких надбавок, які є, то для солдата початковий рівень – це приблизно 1800 грн. При виконнанні ним завдань безпосередньо в зоні проведення Антитерористичної операції йому виплачується надбавка у розмірі 100%", - зазначив він.

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Окрім того, представник Генштабу також нагадав, що постановою Кабінету міністрів України передбачено широкий спектр додаткових виплат за виконання бойових завдань, як особисто військовослужбовцем, так і в складі підрозділів.

"Є відповідні виплати за знищений автомобіль, бронемашину, танк, а також за виконання завдань бригадою, полком, батальйоном. Тому це є досить потужною фінансовою базою, яка забезпечує привабливість служби в Збройних силах України", - сказав Талалай.