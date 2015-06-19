За добу в зоні АТО поранено військового, загиблих немає - Лисенко

За минулу добу в зоні антитерористичної операції загиблих серед українських військовослужбовців немає, один боєць поранений.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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За його словами за минулу добу внаслідок бойових дійв зоні АТО на Донбасі загиблих серед українських військовослужбовців немає, лише 1 воїна було поранено в районі Авдіївки.