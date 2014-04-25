СБУ затримала двох українських військовослужбовців, які працювали на російську розвідку

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зокрема, у повідомленні зазначено, що один із затриманих - військовослужбовець ВПС України, був завербований співробітником Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації. Його завданням була передача своєму куратору інформації з обмеженим доступом щодо дислокації і діяльності внутрішніх військ МВС України.

Завербований військовослужбовець був затриманий в поїзді "Київ-Сімферополь". У нього було вилучено флеш-накопичувач, на якому розміщувалася секретна інформація щодо схем зв'язку та спецзв'язку Внутрішніх військ МВС України.

Читайте такожСБУ затримала шпигуна з придністровського КДБ

Другим російським шпигуном виявився військовослужбовець Збройних сил України під час спроби в'їзду в республіку Крим.

У березні підполковник Державного науково-випробувального Центру Повітряних сил ЗС України, розташованого у Феодосії, був завербований кадровим співробітником Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації.

Перед ним було поставлено завдання, спробувати працевлаштуватися в київському Центральному науково-дослідному інституті озброєння та військової техніки ЗС України. Зв'язок з іноземною розвідкою був організований через мобільний телефон з окремої сім-картою.

У Києві, завербований підполковник, під час зустрічі зі своїм колегою-військовослужбовцем в одній з військових частин, сфотографував на мобільний телефон без його відома секретні документи, а також скопіював з ноутбука матеріали обмеженого доступу в сфері проектування безпілотних літаків.

З метою недопущення можливого витоку секретної інформації іноземним спецслужбам, співробітники СБУ затримали шпигуна. При огляді у нього вилучено флешку і мобільні телефони, на яких містилася інформація під грифом Секретно.

За фактами порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 111 (державна зрада ) Кримінального кодексу України. Санкціями статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.