Москаль: Дезертир з Яворова розстріляв сімейну пару в Щасті через їхній автомобіль

Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук Геннадій Москаль.

"Я постійно вимушений їздити і вибачатися перед родичами загиблих і покалічених через скоєні злочини. Хочу поїхати в місто Щастя і вибачитися перед батьками розстріляної молодої пари 1974 року народження, чоловіка і жінки, які з Щастя виїхали на автомашині «Фольксваген Кадді» і додому не повернулися, пропали. На днях їх знайшли розстріляними в лісі неподалік Щастя. Автомобіль викрали і, почепивши номера з назвою АТО, на ньому роз’їжджав мешканець м. Яворів Львівської області Єльнес Роман Романович 1973 року народження, який саме через машину і розстріляв подружжя", - написав Москаль.

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За його словами, у місті Яворів усі думають, що чоловік виїхав захищати Україну.

"А він скоїв злочин ще в серпні та навіть після вбивства записався в один із добровольчих батальйонів, але швидко звідти втік. А потім фактично як дезертир скоїв ще цілу купу злочинів. Так, він сьогодні затриманий, сидить у слідчому ізоляторі. Його будуть судити. Я б про це не писав, якби такий «герой» був один. Але їх із кожним разом стає все більше й більше, а в деяких випадках – їх цілі роти, а то й батальйони", - написав Москаль.

На думку Москля, "метушня" навколо батальйону «Торнадо» показала, що громадяни України не поінформовані про діяльність збройних формувань і про те, що відбувається поза межами військової служби.

"Якби обласна військово-цивільна адміністрація інформувала населення про всю злочинну діяльність підрозділу МВС «Торнадо» ще з січня цього року, то, мабуть, не було б такого резонансу. На жаль, вся ця діяльність підрозділу «Торнадо» та інших збройних формувань б’є в першу чергу по військово-цивільній адміністрації. Населення області все це знає, приховати того неможливо, в уяві жителів України вони як герої", - написав Москаль.