ОБСЄ: ситуація на Донбасі залишається напруженою, є загроза посилення боїв

Про це сказав представник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Майкл Боцюрків. "Ситуація на Донбасі залишається напруженою та непередбачуваною. Залишається високим рівень бойових зіткнень у Донецькому аеропорту та довкола нього. Сторони обмінюються вогнем час від часу, в основному з артилерії та мінометів. Хоча ситуація за останні 48 годин була спокійнішою, але залишається великою загроза раптової інтенсифікації бойових дій", - заявив він.

Читайте такожБойовики підтягнули важке озброєння до лінії фронту

За словами Боцюрківа, Спеціальна моніторингова місія відновила патрулювання Широкиного. "Ми побачили, що обстріли відбувалися в той час, коли там місії не було. Ми побачили снаряди, що не вибухнули, із 120-мм мінометів, а також цивільні будинки спалені та пошкоджені снарядами. Під час нашого патрулювання на вихідних ми чули 180 вибухів снарядів із 82-мм та 120-мм мінометів. Також вибухи боєприпасів з автоматичних гранатометів та артилерії, а також стрілянину із стрілецької зброї".

"Ми бачили також наслідки боїв довкола лінії зіткнення на північній, північний схід від Маріуполя, недалеко від контрольованого "ДНР" Красного Октября. Місцеві мешканці кажуть, що там відбулися обміни артилерійським вогнем і «Градами»", - додав речник місії ОБСЄ.

Він зазначив, що в Луганській області хоч і спокійніше, ніж у Донецьку, проте обстановка залишається напруженою. "Ми спостерегли обстріли зі стрілецької зброї довкола Щастя та Станиці Луганської та на північний захід від Луганська, вздовж лінії зіткнення", - додав він.