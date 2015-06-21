Москаль: Через підірваний бойовиками міст до Троїцького неможливо доставити гумдопомогу

Про це УНІАН повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль.

«Диверсійно-розвідувальна група бойовиків 20 червня підірвала залізобетонний міст через річку Лугань, по якому в Троїцьке доставляли гуманітарні вантажі, а також продукти харчування, товари першої необхідності тощо», - зазначив керівник області.

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Москаль зауважив, що цей єдиний більш-менш безпечний проїзд у село раніше вже був пошкоджений у ході бойових дій, тоді ремонтним бригадам вдалося оперативно його відновити.

«Через р.Лугань у бік Троїцького є ще два мости - біля Миронівського та Калинового (останнє село окуповане так званою «ЛНР»), утім, з’являтися там автотранспорту небезпечно через постійні обстріли», - уточнив він.

«Зараз у село через річку може проїхати тільки всюдихідна військова техніка. Обласна влада розглядає можливості якнайшвидшого встановлення альтернативної переправи, щоб відновити з Троїцьким безпечне транспортне сполучення», - підкреслив Москаль.