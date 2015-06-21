Шкіряк: бойовики підірвали автомобільний міст у Луганській області

Про це повідомив радник голови МВС Зорян Шкіряк у Facebook.

"Сьогодні, о 16.00 російські терористи підірвали два прольоти автомобільного мосту між Попасною та селом Троіцьке Попаснянського району. Постраждалих нема. Втім, не дивлячись на чергову диверсію бойовиків ЛНР, сполучення між населеними пунктами суттєво не порушено. Вживаються заходи щодо його поновлення в повному обсязі. Українські спецпризначенці проводять оперативні заходи з пошуку і знешкодження ДРГ ворога", - написав він.

За словами Шкіряка, він зараз виконує доручення Авакова в Луганській області.

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