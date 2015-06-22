У полоні бойовиків на Донбасі знаходяться 270 осіб, майже третина яких - мирні жителі

У полоні бойовиків на Донбасі перебувають 270 цивільних осіб та військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожСавченко вимагає від МЗС інформацію про заходи, які вживаються для визволення українців з російського полону

«Зараз у нас близько 270 хлопців знаходяться затриманими в бойовиків. Приблизно 70 з них – це цивільні. Та 200 бійців знаходяться зараз у заручниках», - заявив він.