У полоні бойовиків на Донбасі знаходяться 270 осіб, майже третина яких - мирні жителі
13:43, 22 червня 2015Війна
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Приблизно 70 осіб із незаконно утримуваних у бойовиків українців - мирні жителі.
REUTERS
У полоні бойовиків на Донбасі перебувають 270 цивільних осіб та військовослужбовців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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«Зараз у нас близько 270 хлопців знаходяться затриманими в бойовиків. Приблизно 70 з них – це цивільні. Та 200 бійців знаходяться зараз у заручниках», - заявив він.
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