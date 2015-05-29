Командир "кіборгів" Кузьміних розповів подробиці перебування в полоні бойовиків

За словами командира "кіборгів", практично весь час в полоні його утримували в одиночній камері. "90 з 124 днів полону я провів в кімнатці без вікон, розміром метр на два з кахельними стінами і підлогою. Число, місяць, день і погоду на вулиці я дізнавався у охоронця... Весь простір на підлозі займав матрац. Виводили мене тільки в туалет, раз в 10 днів – в душ. І пару раз на місяць – на допит. Від малорухливості, можливо, і дала про себе знати травма коліна, отримана багато років тому. Я поки ще кульгаю", – розповів він в інтерв'ю газеті "Факти".

Читайте такожБойовики хотіли обміняти "кіборга" Кузьміних на 16 своїх поплічників - волонтер

Під час допиту, за словами Олега Кузьміних, ні про що "військове" не запитували, оскільки дізнаватися цю інформацію було нерозумно: вона миттєво застаріває – обстановка на фронті постійно змінюється.

"Всі розмови зі мною "слідчий" зводив до того, щоб схилити мене до переходу на їх бік. В армії "ДНР" мені пообіцяли посаду, звання – сказали, відразу полковника присвоять. Обіцяли гідну зарплату і навіть простору квартиру в Донецьку. Але я не думав про те, щоб порушити присягу, дану Батьківщині і народу України", – розповів військовий.

Як зазначає видання, Олег Кузьміних дуже схуд. За його словами, в полоні в основному його годували невеликими порціями каші, звареної на воді. "Я за м'ясом так скучив, що по дорозі в Київ, заїхавши в Харків і побачивши Макдональдс, попросив пригальмувати. Не домашня їжа, звичайно, але все ж хоч якийсь шматочок м'яса з запахом і смаком", – розповів він.

Не з'їхати з глузду йому допомагали листи дружини і малюнки дітей, які командиру "кіборгів" передали незадовго до виходу на волю, а також три книжки, які є в наявності у тюремній бібліотеці.

В останні дні у полоні, українського військовослужбовця перевели в камеру з загратованим вікном. "Туди ж кидали і козаків. Це було приміщення приблизно три на чотири метри. Деколи там знаходились до десяти чоловік. Ми особливо не спілкувалися, але я чув їх розмови. Козаки скаржилися, що вище командування обходиться з ними жорстко і не цінує їх військових заслуг. Вони потрапляли за ґрати в основному за непокору військовому командуванню", - сказав український військовий.

Як повідомляв УНІАН, Олега Кузьміних звільнили 22 травня. Президент Петро Порошенко в своєму "Твіттері" написав, що українського військового звільнили, а не обміняли. На наступний день президент нагородив звільненого з полону комбата орденом "За мужність".