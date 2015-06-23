Фортифікаційні споруди під Маріуполем готові на 90-95% - Жебрівський
Голова Донецької ОДА Павло Жебрівський сьогодні вранці проінспектував стан готовності фортифікаційних споруд другої оборонної лінії в секторі «М» і заявив про їхню готовність на 90-95%.
Про це повідомляє прес-служба Донецької ОДА.
В рамках робочої поїздки в район Маріуполя очільник області в польових умовах провів робочу нараду з генпідрядниками будівництва, а також головами Першотравневої, Володарської, Волноваської, Тельманівської райдержадміністрацій і міським головою Маріуполя.
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«Фактично мені доповіли про готовність об’єктів 2-ї лінії на 90-95%. Чітко визначені відповідальні особи. За кожним взводно-опорним пунктом (ВОП) закріплені райони і міста області, чітко визначені терміни актів прийому-передачі об’єктів. З 29 по 30 червня почергово вони мають бути здані в експлуатацію Міністерству оборони України», - наголосив керівник військово-цивільної Донецької обласної адміністрації.
Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко повідомив, що середній рівень виконання плану-графіку будівництва фортифікаційних споруд становить 87%.